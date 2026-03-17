Tre persone sono state arrestate e cinque denunciate in due città piemontesi, Torino e Asti, nell’ambito dell’operazione Viridis della Polizia Postale. Gli agenti, che hanno operato anche sotto copertura, hanno smantellato una rete online coinvolta in attività di pornografia minorile. L’indagine ha portato al sequestro di materiale illegale e all’identificazione dei soggetti coinvolti.

È di tre arresti e cinque denunce il bilancio di una vasta operazione della Polizia Postale piemontese, condotta per contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori online. L’azione, denominata “Viridis”, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino e ha portato al sequestro di una grande quantità di materiale informatico utilizzato per attività illecite. Operazione Viridis: i dettagli dell’indagine Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata avviata dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica (COSC) della Polizia Postale piemontese. L’attività investigativa si è svolta in modalità undercover, con agenti che hanno operato sotto copertura all’interno di ambienti virtuali dedicati allo scambio e alla condivisione di immagini e video di pornografia minorile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Orrore a Torino e Asti, tre arresti per pornografia minorile: l'operazione Viridis con agenti sotto copertura

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Alla fine cosa rimane Solo il banale orrore di due persone, che si trovano per caso si piacciono, si - facebook.com facebook

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