Focene inaugurato il nuovo parco Azzurra Matiddi

Questa mattina a Focene è stato aperto il nuovo parco “Azzurra Matiddi” in via dei Dentali. L’intervento di riqualificazione ha riguardato l’area, portando all’inaugurazione dello spazio pubblico. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità locali e di alcuni cittadini, che hanno partecipato alla prima apertura ufficiale del parco. L’area ora offre un nuovo luogo di aggregazione per la comunità residente.

Fiumicino, 17 aprile 2026 – Inaugurato questa mattina il Parco “Azzurra Matiddi”, in via dei Dentali, a Focene, a seguito degli interventi di riqualificazione che hanno interessato l’area. Numerosa la partecipazione dei cittadini, in un evento reso ancora più significativo dalla presenza degli alunni della scuola dell’infanzia di Focene “La Scatola Magica”, che insieme al Sindaco hanno preso parte al simbolico taglio del nastro, sancendo ufficialmente la riapertura dello spazio pubblico. Presenti alla cerimonia anche il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’assessore all’Ambiente Stefano Costa, l’assessore D’intino e la nuova dirigente del Comando di Polizia di Stato di Fiumicino, Pamela De Giorgi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Focene, il parco “Azzurra Matiddi” chiude per lavori: via alla riqualificazione dell’area giochiFiumicino, 26 marzo 2026 – Il Parco comunale “Azzurra Matiddi” di via dei Dentali, a Focene, resterà temporaneamente chiuso al pubblico a partire dal... Focene, avviata la piantumazione di nuovi alberi al parco Azzurra MatiddiFiumicino, 10 febbraio 2026 – È stata avviata a Focene la piantumazione di alcuni alberi presso il Parco Azzurra Matiddi, un intervento che segna... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Focene, restituito alla comunità il Parco Azzurra Matiddi; Focene, inaugurazione del Parco Azzurra Matiddi il 17 aprile; Contrassegni disabili: modalità di presentazione delle istanze; Fiumicino, nominato il Garante per l’infanzia: è Roberto Tasciotti. Focene, inaugurazione del Parco “Azzurra Matiddi” dopo la riqualificazione Il 17 aprile, alle ore 10, si terrà l’inaugurazione del Parco “Azzurra Matiddi”, in via dei Dentali, a Focene, a seguito degli interventi di riqualificazione dell’area. All’evento sarà presente i facebook