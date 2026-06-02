Due donne di circa 30 anni sono state denunciate dopo un controllo da parte dei carabinieri a Vigevano. Le due, pregiudicate, si trovavano a bordo di un’auto quando il loro comportamento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Durante la perquisizione del veicolo, sono stati trovati sostanze stupefacenti e merce rubata. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

VIGEVANO (Pavia) Il loro atteggiamento sospetto ha spinto i carabinieri della Compagnia di Vigevano, impegnati in un servizio di controllo del territorio, a perquisire l’auto sulla quale si trovavano. E la loro intuizione si è rivelata corretta: i militari hanno infatti scoperto che le due donne, M.B.C., 39 anni e G.Y.U., 34 anni, entrambe con precedenti, nascondevano merce per un valore di 7 mila euro. Ragione per la quale sono state denunciate a piede libero per ricettazione in concorso. Il controllo dei militari del capitano Giorgio Galesi, che comanda la Compagnia di Vigevano, è avvenuto lungo la statale 494 alla periferia della città.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In viaggio con “erba“ e merce rubata. Denunciate due trentenni pregiudicate

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