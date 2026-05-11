Volevano fare la spesa gratis all’Esselunga | denunciate due minorenni con 135 euro di merce rubata

Sabato sera, due minorenni sono state denunciate dopo aver tentato di uscire da un supermercato di Como con merce rubata del valore di circa 135 euro. Le ragazze avevano selezionato diversi prodotti e, invece di pagare l’intera spesa, hanno cercato di uscire pagando solo una parte. La polizia ha fermato le giovani e ha sequestrato la merce, che non era stata pagata.

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