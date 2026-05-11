Volevano fare la spesa gratis all’Esselunga | denunciate due minorenni con 135 euro di merce rubata
Sabato sera, due minorenni sono state denunciate dopo aver tentato di uscire da un supermercato di Como con merce rubata del valore di circa 135 euro. Le ragazze avevano selezionato diversi prodotti e, invece di pagare l’intera spesa, hanno cercato di uscire pagando solo una parte. La polizia ha fermato le giovani e ha sequestrato la merce, che non era stata pagata.
Sabato sera all’Esselunga di via Carloni, a Como due ragazzine avrebbero cercato di uscire dal supermercato pagando soltanto una parte della merce presa dagli scaffali.È successo intorno alle 20.30 di sabato, quando gli agenti della squadra volante della questura di Como sono intervenuti nel.🔗 Leggi su Quicomo.it
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