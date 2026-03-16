La Polizia di Stato ha trovato in un deposito a Nola merce rubata appartenente a una nota casa automobilistica, tra cui componenti d’auto e compressori per climatizzatori. Due uomini sono stati denunciati per ricettazione dopo il ritrovamento della merce. Gli agenti hanno sequestrato gli articoli e avviato gli accertamenti per chiarire la provenienza degli oggetti.

Scoperta refurtiva rubata a una nota azienda automobilistica: nel deposito trovati componenti d’auto e compressori per climatizzatori, due uomini denunciati per ricettazione.. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 63enne napoletano e un 48enne di origini polacche, per ricettazione. In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno ispezionato un deposito di una Società di trasporti rinvenendo della merce, trafugata nella stessa giornata da una nota società automobilistica, di cui era stata presentata relativa denuncia; all’interno del deposito, gli agenti hanno rinvenuto 39 leve per cambio automatico e 4 motori di autovetture. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Nola: rinvenuta merce rubata di una nota casa automobilistica. Due persone denunciate dalla Polizia di Stato

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