La Torreense ha vinto la sua prima Coppa nazionale, battendo in finale una squadra di livello superiore. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli addetti ai lavori, con i padroni di casa che hanno dominato fin dall'inizio. La squadra locale ha mostrato una difesa compatta e un attacco efficace, portando a casa il trofeo dopo una finale combattuta. La vittoria rappresenta un risultato storico per il club.

All’inizio della stagione, dalle parti di Torres Vedras si sognava il ritorno nella massima serie portoghese. Da qui, in questa cittadina incastonata sulle colline poco più a Nord di Lisbona, la Primeira Liga manca da 34 stagioni. L’anno sembrava quello giusto: la Torreense, questo il nome della squadra locale, si è arrampicata fino al terzo posto della serie B portoghese e ha avuto la possibilità di giocarsi l’accesso in Primeira nello spareggio con il Casa Pia. Qualcosa però è andato storto e il sogno è sfumato. Ma a Torres Vedras sembrano quasi non essersene accorti, perché in realtà un titolo la propria squadra l’ha portato a casa. E non si tratta di un titolo qualunque: con il successo contro lo Sporting Lisbona il 24 maggio scorso, la Torreense ha clamorosamente vinto la Coppa di Portogallo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - In Portogallo Davide batte ancora Golia: la favola della Torreense e della sua Coppa

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