Torreense-Fafe semifinale Coppa di Portogallo 23-04-2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici

Nella semifinale di Coppa di Portogallo, la partita di ritorno tra Torreense e Fafe si giocherà il 23 aprile alle 21:45. Nella gara di andata, le due squadre avevano concluso con un pareggio di 1-1. Le formazioni sono state annunciate, e le quote per il match sono state pubblicate, con i pronostici che indicano un certo equilibrio tra le due contendenti.

Torreense e Fafe dal pareggio per 1-1 maturato nella partita di andata. I padroni di casa stanno facendo bene nel loro campionato, la seconda serie del calcio portoghese, nel quale sono in lotta per la promozione, mentre gli ospiti militano in Liga 3 e sono impegnati nel girone retrocessione anche se pare che il pericolo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Torreense-Fafe (semifinale Coppa di Portogallo, 23-04-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Porto-Sporting Lisbona (Coppa di Portogallo, 22-04-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Semifinale di ritorno al Do DragaoLa splendida stagione dello Sporting Lisbona ha vissuto dei giorni molto difficili ultimamente: mercoledì notte è arrivata l’uscita dalla Champions... Porto-Sporting Lisbona (Coppa di Portogallo, 22-04-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. La gara si decide oltre il 90??La splendida stagione dello Sporting Lisbona ha vissuto dei giorni molto difficili ultimamente: mercoledì notte è arrivata l’uscita dalla Champions...