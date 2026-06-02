in piazza a pontedera la protesta del movimento no base

Un corteo ha attraversato le strade di Pontedera, promosso dal Movimento No Base, per opporsi alla trasformazione della Toscana in un hub logistico militare. La manifestazione ha coinvolto un gruppo compatto di persone che ha sfilato nel centro cittadino, esprimendo la propria opposizione alla presenza di strutture militari e logistici nella regione. La protesta si è conclusa senza incidenti.

PONTEDERA – Un corpo collettivo che ha attraversato le strade della città per lanciare un no radicale alla trasformazione della Toscana nell’hub logistico delle guerre globali. In migliaia hanno risposto all’appello del Movimento No Base, portando in piazza un’opposizione determinata alla militarizzazione del territorio e al progetto della nuova infrastruttura per il Gis e il Tuscania tra Pisa e Pontedera. Una mobilitazione condivisa a livello nazionale con manifestazioni in contemporanea a Catania, Trapani, Cagliari, Vicenza e Firenze, che ha visto confluire in Valdera collettivi arrivati da Pisa, Viareggio, Lucca, Livorno e Piombino. “Le... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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