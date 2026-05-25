Equitazione | Italia Piazza di Siena un’occasione per certificare la crescita del movimento

L’edizione 2026 di Piazza di Siena rappresenta un momento chiave per il settore dell’equitazione in Italia. La manifestazione, dedicata al salto ostacoli, si svolge ogni anno e attira partecipanti e pubblico da diverse regioni. La gara è considerata un punto di riferimento per gli eventi equestri nazionali. La sua importanza cresce con l’edizione 2026, che si prevede possa contribuire a certificare lo sviluppo del movimento e la crescita del settore nel paese.

L’edizione 2026 del Piazza di Siena sarà una di quelle fondamentali per il comparto italiano del salto ostacol i. La manifestazione non ha certo bisogno di presentazioni: è una delle kermesse equestri più importanti al mondo, dove i migliori cavalieri e le migliori amazzoni sono da sempre presenti, sia per la particolarità del programma e l’iconicità dello scenario capitolino. Il focus sarà puntato, in particolare su due contest: la Coppa delle Nazioni e il Grand Prix Roma, uno a squadre e l’altro individuale. Da Parigi 2024 in poi, l’Italia ha cambiato passo trascinata in particolar modo da i due “alfieri” che guideranno la compagine azzurra venerdì contro tante delle migliori formazioni del mondo: Emanuele Camilli e Piergiorgio Bucci. 🔗 Leggi su Oasport.it

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