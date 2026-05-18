Piazza Carlo di Borbone la lettera del Movimento 5 Stelle di Caserta

Una nota stampa firmata dal Movimento 5 Stelle di Caserta riguarda Piazza Carlo di Borbone. Il testo, della durata di circa quattro minuti di lettura, è stata inviata e pubblicata recentemente. La comunicazione riguarda aspetti legati alla piazza e al movimento politico locale. Non sono state fornite ulteriori informazioni o dettagli specifici nella nota. La pubblicazione è avvenuta in forma ufficiale, senza commenti o analisi aggiuntive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Movimento 5 Stelle – Caserta. Apprendiamo la notizia del patto sancito tra Demanio e Reggia mediante cui quest’ultima assumerebbe la gestione dei cd. “Campetti” (Piazza Carlo di Borbone) esautorando il Comune, ente esponenziale del territorio. Al di là del coro di predatori, interessati principalmente a stigmatizzare il disastro amministrativo uscente sperando porti facili consensi, riteniamo che questo “divorzio” sia, invece, una vera sconfitta per l’intera collettività. Sia per chi quel luogo lo sente proprio, e ha sempre sofferto nel vederlo non adeguatamente valorizzato, sia per quei volenterosi che chiedono la possibilità di offrire, e dimostrare, una diversa e virtuosa governance della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piazza Carlo di Borbone, la lettera del Movimento 5 Stelle di Caserta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firmato il “Progetto speciale Caserta” per la valorizzazione e rigenerazione di Piazza Carlo di BorboneTempo di lettura: 5 minutiSottoscritto l’Accordo “Progetto speciale Caserta”, tra Agenzia del demanio, che lo ha promosso, Comune di Caserta,... Leggi anche: La Reggia assume la gestione di piazza Carlo di Borbone IL PROTOCOLLO - Firmato il Progetto speciale Caserta per la valorizzazione e rigenerazione di Piazza Carlo di Borbone casertafocus.net/home/index.php… x.com Piazza Carlo di Borbone affidata alla Reggia. Scelta calata dall’alto, città diventa estranea al suo stesso patrimonioIl Movimento Cinque Stelle attacca: Piazza Carlo di Borbone rischia di essere sottratta ai cittadini: scelta politicamente discutibile e tempisticamente sospetta ... casertanews.it Piazza Carlo di Borbone cambia volto, assegnata alla Reggia di Caserta per un annoPiazza Carlo di Borbone, cuore monumentale di Caserta e parte integrante del complesso vanvitelliano Patrimonio dell’Umanità, cambia ufficialmente gestione. È stato sottoscritto oggi il Progetto spec ... casertaweb.com