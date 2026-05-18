Piazza Carlo di Borbone la lettera del Movimento 5 Stelle di Caserta

Da anteprima24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nota stampa firmata dal Movimento 5 Stelle di Caserta riguarda Piazza Carlo di Borbone. Il testo, della durata di circa quattro minuti di lettura, è stata inviata e pubblicata recentemente. La comunicazione riguarda aspetti legati alla piazza e al movimento politico locale. Non sono state fornite ulteriori informazioni o dettagli specifici nella nota. La pubblicazione è avvenuta in forma ufficiale, senza commenti o analisi aggiuntive.

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Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Movimento 5 Stelle – Caserta. Apprendiamo la notizia del patto sancito tra Demanio e Reggia mediante cui quest’ultima assumerebbe la gestione dei cd. “Campetti” (Piazza Carlo di Borbone) esautorando il Comune, ente esponenziale del territorio. Al di là del coro di predatori, interessati principalmente a stigmatizzare il disastro amministrativo uscente sperando porti facili consensi, riteniamo che questo “divorzio” sia, invece, una vera sconfitta per l’intera collettività. Sia per chi quel luogo lo sente proprio, e ha sempre sofferto nel vederlo non adeguatamente valorizzato, sia per quei volenterosi che chiedono la possibilità di offrire, e dimostrare, una diversa e virtuosa governance della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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