Decine di migliaia di persone ogni anno partecipano al “pellegrinaggio delle peonie” in Michigan, visitando il giardino dell’Università del Michigan. Lì possono ammirare e annusare una delle più importanti collezioni di peonie del Nord America. La manifestazione attira visitatori da diverse regioni, attratti dalla varietà e dalla fioritura di queste piante. L’evento si svolge nel periodo di massimo sboccio delle peonie, che rappresenta il momento di punta della visita.

Decine di migliaia di persone compiono ogni anno il “pellegrinaggio delle peonie” raggiungendo il giardino dell’Università del Michigan per ammirare e annusare una delle più importanti collezioni del Nord America. Il giardino secolare ospita centinaia di varietà antiche e più di 10.000 fiori in alta stagione: è visitabile gratuitamente ed è aperto dall’alba al tramonto. 2 giugno, La Russa: "Salvini assente? Spiace ma da opposizione neanche capigruppo" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - In Michigan il "pellegrinaggio delle peonie"

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A poco più di un’ora da Roma c’è un paradiso fiorito: il giardino delle peonie più grande al mondo è uno spettacolo unicoA poco più di un’ora da Roma, nella regione della Tuscia, si trova un grande giardino dedicato alle peonie.