A poco più di un’ora da Roma c’è un paradiso fiorito | il giardino delle peonie più grande al mondo è uno spettacolo unico

A poco più di un’ora da Roma, nella regione della Tuscia, si trova un grande giardino dedicato alle peonie. Questo spazio in primavera si riempie di fiori, creando un paesaggio ricco di colori e profumi. È considerato il più grande giardino al mondo dedicato a queste piante, con una superficie che ospita numerose varietà di peonie. La fioritura attira visitatori da diverse zone, offrendo uno spettacolo naturale di grande impatto visivo.

A poco più di un’ora da Roma, nel cuore della Tuscia, non tutti sanno che esiste un luogo che in primavera si trasforma in un vero e proprio paradiso fiorito: un giardino immenso, profumato e coloratissimo, dove le peonie diventano protagoniste assolute e regalano uno spettacolo naturale raro. Non serve volare dall’altra parte del mondo: basta raggiungere il viterbese per scoprire un angolo sorprendente, che sembra essere in grado di sembrare lontanissimo dalla città. Il giardino delle peonie a Vitorchiano: a due passi da Roma una fioritura 2026 che lascia senza parole. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il giardino di peonie più grande al mondo si trova in Italia. 🔗 Leggi su Funweek.it

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7 Piante Perenni da Ombra che Fioriscono Senza Sosta | Imperdibili in Giardino

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