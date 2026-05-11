Carmagnola quattromila peonie in fiore | torna l' apertura gratuita dei Vivai delle Commande
Il fine settimana di metà maggio si colora delle sfumature della natura a Carmagnola. Sabato 16 e domenica 17 maggio, i Vivai delle Commande aprono le porte della propria tenuta di famiglia in frazione Tuninetti per la tredicesima edizione di "Peonie in fiore". La manifestazione, che si svolge in.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Si parla di: A Carmagnola esiste un luogo dove stanno per sbocciare 4mila peonie in contemporanea; Piemonte: Peonie in fiore.
Il 16 e 17 maggio 2026 ai Vivai delle Commande di Carmagnola la XIII edizione PEONIE IN FIORE. Ad accogliervi oltre quattromila peonie in fiore e 18 di ibridi intersezionali. TUTTI I DETTAGLI NEL MIO ARTICOLO QUI: https://sguardisutorino.blogspot.com/20 facebook
Carmagnola in fiore: tornano le peonie ai Vivai delle Commande [FOTO]Anche quest’anno ai Vivai delle Commande si potrà assistere all’incredibile spettacolo di oltre quattromila peonie in fiore. La manifestazione, giunta alla XIII edizione, si svolge nella splendida cor ... torinoggi.it