Carmagnola quattromila peonie in fiore | torna l' apertura gratuita dei Vivai delle Commande

Da torinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fine settimana di metà maggio si colora delle sfumature della natura a Carmagnola. Sabato 16 e domenica 17 maggio, i Vivai delle Commande aprono le porte della propria tenuta di famiglia in frazione Tuninetti per la tredicesima edizione di "Peonie in fiore". La manifestazione, che si svolge in.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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