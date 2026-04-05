Dopo la vittoria contro la Cremonese nella 31ª giornata di Serie A, l’allenatore del Bologna ha commentato il risultato nel post-partita. La squadra ha conquistato tre punti in trasferta, mantenendo vive le speranze di classifica. Nel discorso, l’allenatore ha sottolineato quanto sia difficile ottenere i risultati contro qualsiasi avversario. Ha anche menzionato il potenziale di un giocatore, suggerendo che potrebbe diventare ancora più importante per la squadra.

Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Alisson Santos non ha dubbi: «Il Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo! Conte mi ha aiutato così» Alajbegovic Roma, si inserisce una rivale in Serie A: c’è un fattore che può avvicinarlo in Italia! Cremonese, Giampaolo commenta la sconfitta col Bologna: «Loro superiori, il gol dopo 2' ci ha messo la strada in salita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna, Italiano post successo con la Cremonese: «Vincere è difficile contro chiunque. Moro può diventare ancora più importante se facesse questo»

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Bologna, Italiano esulta dopo la vittoria contro il Torino: «Era troppo importante dopo un periodo non bello. Il gruppo è unitissimo, ho sempre detto questo ai ragazzi»Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Temi più discussi: Un ordinario caso di molestie nella scuola italiana; Sorpresa Virtus Bologna: esonerato coach Ivanovic. La squadra al vice Jakovljevic; -POLIZIA DI STATO: DIGOS DI FERRARA E POLIZIA POSTALE DI BOLOGNA ARRESTANO UN FERRARESE PER POST INNEGGIANTI IL NAZIFASCISMO E DETENZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE - Questura di Ferrara | Polizia di Stato; È morto a 79 anni Giuseppe Savoldi, ex attaccante ricordato per i tanti gol e per il suo costoso trasferimento dal Bologna al Napoli.

Bologna, Italiano: Troppo fragili e disattenti, persi punti preziosi. Ora serve reagireL'Atalanta conquista il successo per 2-0 sul campo del Bologna e scavalca i rossoblù in classifica. La formazione di Raffaele Palladino sale a 28 punti dopo il secondo successo consecutivo, mentre la ... tuttomercatoweb.com

Nel post partita di Bologna Lazio, Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida disputata al Dall’AraNel post partita di Bologna Lazio, Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida disputata al Dall’Ara ... calcionews24.com

Cremonese-Bologna 1-2, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com

Al Mondiale con Del Piero, in Serie A col Bologna, poi mi ha chiamato un altro allenatore: Gesù". Padre Graziano Lorusso era una giovane promessa, oggi è un frate: "Quando lasciai la carriera da professionista mi diedero del pazzo, come a San Francesco..." - facebook.com facebook