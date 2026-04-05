Bologna Italiano post successo con la Cremonese | Vincere è difficile contro chiunque Moro può diventare ancora più importante se facesse questo
Dopo la vittoria contro la Cremonese nella 31ª giornata di Serie A, l’allenatore del Bologna ha commentato il risultato nel post-partita. La squadra ha conquistato tre punti in trasferta, mantenendo vive le speranze di classifica. Nel discorso, l’allenatore ha sottolineato quanto sia difficile ottenere i risultati contro qualsiasi avversario. Ha anche menzionato il potenziale di un giocatore, suggerendo che potrebbe diventare ancora più importante per la squadra.
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Cremonese-Bologna 1-2, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com
Al Mondiale con Del Piero, in Serie A col Bologna, poi mi ha chiamato un altro allenatore: Gesù". Padre Graziano Lorusso era una giovane promessa, oggi è un frate: "Quando lasciai la carriera da professionista mi diedero del pazzo, come a San Francesco..." - facebook.com facebook