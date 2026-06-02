"Fratello mio, sei parte di me". È stata la voce di Denise, la sorella, ad aprire dall’ambone il tempo più difficile: quello delle parole. Parole cercate dentro un dolore ancora troppo grande, davanti a una chiesa che ascoltava in silenzio. "Pensavo che avremmo avuto una vita insieme. Invece mi è fuggita in un soffio". E ancora: "Immaginavo che saremmo invecchiati insieme". Ieri mattina Torrette ha salutato per l’ultima volta Gianluigi Piaccia, il 35enne morto dopo il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto alla Tecno Collaudi di Bellocchi. La chiesa di San Paolo Apostolo era gremita ben oltre la sua capienza. Tanti sono rimasti in piedi per tutta la funzione, altri hanno seguito la celebrazione dall’esterno, uniti dallo stesso bisogno di esserci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In centinaia a salutare Gianluigi: "Sei stato davvero tutto per noi"

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