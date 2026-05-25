Frattesi potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. La sua stagione si è rivelata deludente, dopo aver passato due anni come riserva di lusso sotto la gestione dell’allenatore. La situazione attuale porta a ipotizzare un addio imminente, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito. La decisione finale dipenderà dalle trattative tra il giocatore e il club.

di Paolo Moramarco Frattesi Inter, l’addio questa volta sembra vicino. Per l’ex Sassuolo stagione opaca dopo i due anni da riserva di lusso con Inzaghi. Ora può salutare davvero. Il capitolo Davide Frattesi nella storia dell’Inter si avvia verso la sua conclusione più naturale, al termine di una stagione caratterizzata da molti bassi e pochissimi alti. Il centrocampista italiano, arrivato in nerazzurro dal Sassuolo a luglio 2023, si appresta a chiudere un percorso durato tre stagioni che lascia parecchio amaro in bocca per ciò che sarebbe potuto essere. Arrivato a Milano senza la garanzia di un posto da titolare, rimasto saldamente nelle mani di Mkhitaryan prima e di Zielinski poi Frattesi non ha mai trovato continuità dal primo minuto nelle sue prime due annate. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi Inter, l’addio sembra vicino: stagione opaca del centrocampista che adesso può davvero salutare

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