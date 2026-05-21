Davvero lo sciroppo d' acero è più salutare dello zucchero?

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è parlato molto di quale tra lo sciroppo d'acero e lo zucchero sia più salutare, soprattutto analizzando i loro aspetti nutrizionali. Uno studio ha confrontato i valori energetici, i contenuti di zuccheri e i composti antiossidanti di entrambi i dolcificanti. Lo sciroppo d'acero contiene alcune sostanze antiossidanti e un minor livello di zuccheri semplici rispetto allo zucchero raffinato. Tuttavia, i dati disponibili non permettono di affermare con certezza quale dei due sia più benefico per la salute.

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Durante un viaggio in Nord America è impossibile resistere alla tentazione di provare lo sciroppo d'acero sopra una bella porzione di pancake soffici, scoprendo così un dolcificante naturale prodotto dalla linfa degli alberi di acero e molto diffuso tra Canada e Stati Uniti.  La linfa dell'acero da zucchero viene raccolta all’inizio della primavera e poi fatta evaporare lentamente fino a ottenere un liquido denso e ambrato dal sapore caratteristico. A differenza dello zucchero bianco, che deriva principalmente dalla barbabietola o dalla canna da zucchero e viene raffinato attraverso diversi passaggi industriali, lo sciroppo d'acero subisce una lavorazione molto più semplice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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