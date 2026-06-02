In auto contro tre persone sedute su una panchina arrestato marocchino

Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dopo aver investito con la propria auto tre persone sedute su una panchina. L'incidente si è verificato in un piccolo centro della provincia, causando shock tra i residenti. Le tre persone sono state trasportate in ospedale per le cure mediche, ma le loro condizioni non sono ancora note. La polizia ha avviato le indagini per chiarire dinamica e eventuali responsabilità.

Lo scorso 19 maggio sarebbe piombato con sua auto contro tre persone sedute su una panchina a Civitacampomarano, in provincia di Campobasso Si tratta di un uomo di 60 anni, di origine marocchina, che nelle ultime ore è stato arrestato in esecuzione di una misura cautelare disposta dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Larino, con l’accusa di tentato omicidio e lesioni. Dopo l’episodio le vittime si sono rivolte all’ospedale denunciando l’accaduto. Grazie alla loro prontezza di riflessi, hanno riportato ferite lievi, tra cui un trauma da schiacciamento e contusioni agli arti inferiori. Subito sono scattate le indagini che avrebbero permesso di individuare il presunto responsabile e di raccogliere elementi che escluderebbero al momento qualsiasi matrice terroristica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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