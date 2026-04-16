Arrestato attore di Hunger Games | accuse shock avrebbe sparato contro un’auto con tre persone a bordo

Un attore noto per una breve partecipazione nel film Hunger Games è stato arrestato a Raleigh, in North Carolina. Le autorità lo accusano di aver sparato contro un’auto con tre persone a bordo. L’arresto è stato comunicato nelle ultime ore, ma i dettagli sull’accaduto non sono ancora stati resi pubblici. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la vicenda.

Ethan Jamieson, noto per una breve apparizione nel film The Hunger Games, è stato arrestato a Raleigh, in North Carolina, con accuse molto gravi. Come riporta TMZ, il 27enne deve rispondere di tre capi d’imputazione per aggressione con arma letale con intento di uccidere, dopo aver presumibilmente sparato contro un veicolo con tre persone a bordo. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Raleigh, l’arresto è avvenuto in seguito a una segnalazione di colpi d’arma da fuoco la sera del 22 marzo, intorno alle 21:52. Gli agenti intervenuti sul posto hanno raccolto la testimonianza delle vittime, che hanno raccontato di essere state prese di mira da un uomo a bordo di una bici elettrica mentre si trovavano in auto.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Arrestato attore di Hunger Games: accuse shock, avrebbe sparato contro un’auto con tre persone a bordo Notizie correlate Ethan Jamieson, attore di Hunger Games, è stato arrestato dopo aver aggredito tre uomini con una pistolaIl 27enne Ethan Jamieson, ex attore di Hunger Games, è stato arrestato per aver aggredito tre uomini con un'arma da fuoco. “Gravissimo”: Arrestato il famoso attore, le accuse shockLe storie che arrivano dal mondo dello spettacolo spesso sembrano appartenere a due vite parallele: quella costruita davanti alle telecamere e quella... Altri aggiornamenti Arrestato attore di Hunger Games: accuse shock, avrebbe sparato contro un’auto con tre persone a bordoEthan Jamieson, attore di Hunger Games, arrestato per aggressione con arma letale: sparò contro un'auto con tre persone a bordo in North Carolina. cinemaserietv.it Ethan Jamieson, attore di Hunger Games, è stato arrestato dopo aver aggredito tre uomini con una pistolaIl 27enne Ethan Jamieson, ex attore di Hunger Games, è stato arrestato per aver aggredito tre uomini con un'arma da fuoco ... fanpage.it