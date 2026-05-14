Salgono a 18 i Velocar in città | 3 nuovi dispositivi saranno installati ai semafori di altrettanti incroci
Nella città sono stati installati tre nuovi Velocar, portando il numero totale a 18. Questi dispositivi saranno collocati ai semafori di altri tre incroci, contribuendo ad aumentare la presenza di Velocar nelle strade cittadine. La decisione segue un piano di implementazione volto a potenziare la rete di questi mezzi di mobilità sostenibile. Le nuove installazioni si aggiungono alle precedenti, senza indicare date specifiche o dettagli tecnici sull’attività di installazione.
Saranno attivati altre tre Velocar in città in altrettanti incroci con il totale che sale dunque a 18 dispositivi. Parliamo di quelli comunemente noti come “semafori intelligenti” che scattano fotografie in caso di infrazione recapitando poi le sanzioni a chi la commette. Ecco dove saranno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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