Come cambiano le strade di Genova | dalle Zone 30 ai nuovi attraversamenti intelligenti

Dai nuovi dossi a Coronata ai costi per le strisce pedonali 'intelligenti': il piano del Comune di Genova per cambiare la viabilità e la sicurezza nei quartieri “Le segnalazioni ci arrivano soprattutto da Municipi e cittadini - ha spiegato l’assessore alla Mobilità sostenibile - e gli interventi sono basati su priorità, disponibilità di risorse, che non sempre coincidono, e urgenze tecniche, soprattutto quando si tratta di ponti e impalcati. Sulla segnaletica orizzontale, l’input è di evitare di rifarla qualora l’asfalto fosse deteriorato e di rinviarla alla riasfaltatura. Alcuni cantieri possono sembrare in ritardo, come quello dei quattro assi di forza di via Buranello, ma sono lavori che abbiamo coordinato con Enel per evitare una successiva posa di sottoservizi”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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