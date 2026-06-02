In arrivo altri forti temporali | a Monza e Brianza già allagate scatta l' allerta arancione

Dopo il nubifragio di questa mattina 2 giugno che ha già allagato alcune zone, le previsioni segnalano l’arrivo di ulteriori temporali intensi su Monza e Brianza. È stata diramata un’allerta arancione, indicando un rischio elevato di forti piogge e possibili criticità nel territorio. Le autorità invitano alla prudenza e al rispetto delle indicazioni di sicurezza.

Dopo il nubifragio che si è abbattuto questa mattina, 2 giugno, su Monza e Brianza sono in arrivo altri forti temporali. La protezione civile della Regione Lombardia nel pomeriggio ha diramato un nuovo bollettino che annuncia nuove forti perturbazioni anche sul nostro territorio facendo scattare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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