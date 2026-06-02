Impianto fotovoltaico a Manciano è scontro Il Tar annulla il diniego del Comune

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tribunale amministrativo regionale ha annullato il diniego del Comune di Manciano riguardo all’installazione di un impianto fotovoltaico. La decisione è stata presa in seguito a un ricorso presentato da chi aveva richiesto l’autorizzazione, che aveva ricevuto un rifiuto dall’amministrazione comunale. La questione riguarda la legittimità della decisione comunale e le procedure seguite nell’ambito delle energie rinnovabili. La questione ora dovrà essere esaminata nuovamente dall’ente locale.

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Manciano, 2 giugno 2026 – Il capitolo delle energie rinnovabili continua a riservare grattacapi al Comune di Manciano. Questa volta a intervenire è stato il Tar della Toscana, che ha accolto il ricorso presentato dalla società AMS 39.0 Srl contro il diniego opposto dall’amministrazione comunale a un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4,5 megawatt in località Stellata. I giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento comunale, ritenendo fondate tutte le principali censure avanzate dalla società. Una sentenza che richiama ancora una volta il delicato rapporto tra pianificazione locale e normativa nazionale sulle energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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