Visto di studio negato il TAR annulla il diniego consolare | studente straniero può iscriversi a ingegneria informatica a Genova

Un giovane studente turco aveva presentato ricorso contro il diniego di visto di studio, che gli impediva di iscriversi a un corso di ingegneria informatica a Genova. Il tribunale amministrativo ha annullato il provvedimento del consolato, consentendo così all’interessato di proseguire con la richiesta di iscrizione all’università. La decisione si basa su un’istanza legale presentata dall’interessato, che aveva visto respinta la sua domanda di visto per motivazioni economiche.

Un giovane studente turco si era visto chiudere le porte dell'università italiana per ragioni economiche contestate. Il giudice amministrativo ha smontato quella valutazione e ha ordinato all'amministrazione di riesaminare la pratica entro dieci giorni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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