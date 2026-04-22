Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di riaprire la procedura relativa al progetto di un grande impianto fotovoltaico a Talamello, proposto dall’azienda energetica. La richiesta di riesame riguarda le autorizzazioni rilasciate in precedenza e la validità delle approvazioni ottenute dall’impresa. La decisione permette di riprendere le valutazioni sul progetto, che era stato soggetto a contestazioni e ricorsi.

Il progetto del maxi impianto fotovoltaico a Talamello proposto da Agm energia avrà una seconda possibilità. L’Unione Valmarecchia (è l’ente sovracomunale competente in materia) l’aveva bocciato senz’appello l’8 agosto dello scorso anno, dopo soli 5 giorni dalla presentazione, motivando la decisione per le gravi carenze documentali riscontrate. Agm energia ha fatto ricorso al Tar, che ha ribaltato la situazione dando ragione alla società proponente e annullando l’atto di diniego dell’Unione Tutto da rifare quindi, "tenuto conto – concludono i giudici nella sentenza – delle gravi lacune in termini istruttori e procedimentali ravvisabili nella condotta dell’amministrazione e ritenuto che la scarna motivazione del provvedimento di impugnazione non consenta di comprendere le ragioni e i presupposti della eccepita carenza documentale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Talamello, il Tar rimette in pista il maxi impianto fotovoltaico

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