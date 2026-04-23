L’Oréal vola | il patrimonio di Bettencourt schizza di 6 miliardi

Il patrimonio di Françoise Bettencourt Meyers ha raggiunto i 94,4 miliardi di dollari, grazie all’aumento del valore di azioni dell’Oréal. La crescita ha portato a un incremento di circa 6 miliardi rispetto ai valori precedenti. La famiglia proprietaria del gruppo francese possiede una quota significativa della società, che si occupa di cosmetici e prodotti di bellezza. La variazione si riflette nelle ultime valutazioni di mercato.

? Cosa sapere Il patrimonio di Françoise Bettencourt Meyers sale a 94,4 miliardi di dollari dopo il balzo L’Oréal.. La crescita del 7,6% del fatturato supera le previsioni degli analisti per il primo trimestre 2026.. Il patrimonio di Françoise Bettencourt Meyers è schizzato di 6 miliardi di dollari dopo il balzo dell’8,21% delle azioni L’Oréal, portando la donna francese al ventesimo posto tra i più ricchi del mondo. I dati finanziari del primo trimestre 2026 mostrano un colosso della cosmetica in piena accelerazione. Il fatturato del gruppo ha toccato i 12,15 miliardi di euro, pari a 14,2 miliardi di dollari, segnando una crescita del 7,6% rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Oréal vola: il patrimonio di Bettencourt schizza di 6 miliardi Notizie correlate Mercedes compra Alpine: il valore schizza a 3 miliardiLa Formula 1 sta per assistere a un cambiamento strutturale che potrebbe ridefinire l’equilibrio competitivo nel paddock. Cdp, risultati record nel 2025: utile netto di 3,4 miliardi. Il patrimonio netto arriva a 32 miliardi, in crescita del 6 per centoRisultati record per Cassa Depositi e Prestiti che ha chiuso il 2025 con un utile netto di 3,4 miliardi (più 3 per cento rispetto al 2024) e un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calzedonia vola a Mauritius per la sua nuova campagna con Laëtitia Casta; Se il volo viene cancellato per carenza di carburante si ha diritto al rimborso? La risposta dell'Unione europea; Borse Ue deboli con stallo Usa-Iran. A Wall Street scivola Tesla dopo i conti; La cura De Meo ai conti di Kering: Gucci perde ma c’è il boom dell’alta gioielleria. L'Oréal esalta l'effetto rossetto grazie alla guerra e vola alla borsa di ParigiIl colosso ha registrato un fatturato di 12,2 miliardi di euro nel primo trimestre, in crescita del 6,7% ... repubblica.it L'Oréal chiude il Q1 2026 a 12,15 miliardi di euroL’Oréal inaugura il 2026 con un primo trimestre solido: il colosso francese del beauty ha infatti registrato vendite pari a 12,15 miliardi di euro, in crescita del +3,6% a dati riportati e del +7,6% l ... it.fashionnetwork.com L'Oréal esalta l'"effetto rossetto" grazie alla guerra e vola alla borsa di Parigi x.com É arrivato il nuovo volantino di Proshop! Dal 22 Aprile al 2 Maggio, torna il nostro appuntamento con la convenienza! Prezzi super, offerte imperdibili e tantissimi prodotti scontati per la persona, per la tua casa e la tua spesa quotidiana! Non perdere l’ - facebook.com facebook