Imola si prepara a tornare alle corse dopo anni di inattività, con una forte spinta locale. Il sindaco più votato di sempre ha ottenuto un ampio consenso, mentre i cittadini definiscono la città come un “gioiellino”. La lista civica, chiamata “Imola corre”, ha ottenuto risultati sorprendenti alle ultime elezioni comunali. La città, nota per l’autodromo, si avvicina a una fase di rilancio sportivo e amministrativo, con un forte coinvolgimento della comunità.

Imola, 2 giugno 2026 – Imola corre. Nomen omen. Nella patria dell’autodromo la lista civica che ha bruciato ogni pronostico non poteva che chiamarsi così. Ed è forse per questo che dopo cinque anni da sindaco Marco Panieri ha preso così tanti voti, 21.897 in una città di quasi 70mila anime – 30mila e settecento votanti e qualche spicciolo –, più della prima volta da sindaco, più di ogni altro dal 1948 a oggi. Per il resto della compagnia – quattro candidati dalla sinistra-sinistra al centrodestra – restano le briciole o poco più. Perché lui è così, corre, cento ne fa e altrettante ne pensa. Miracolo della velocità nella motor valley che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imola vuole tornare a correre, Marco Panieri è il sindaco più votato di sempre. I cittadini: “Siamo un gioiellino”

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