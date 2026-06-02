A Imola, il candidato sindaco ha ottenuto il risultato più alto dal 1948, con quasi il 30% dei voti. La vittoria è arrivata con una percentuale superiore a quella di altri candidati, battendo il movimento grillino. La campagna elettorale ha visto un’affluenza significativa, senza dettagli specifici sulle strategie adottate. La vittoria ha portato alla proclamazione del nuovo primo cittadino, che ha superato le aspettative di molti.

? Domande chiave Come ha fatto Panieri a ottenere quasi il 30% dei voti?. Quali strategie hanno permesso di superare il consenso del grillismo?. Perché molti elettori pragmatici hanno scelto la continuità del sindaco?. Come cambierà l'economia locale con il nuovo piano turistico?.? In Breve Panieri ottiene 21.897 voti su 30.700 elettori partecipanti alle urne. Eletto sindaco dopo un quinquennio di mandato amministrativo. Ex sindaca Manuela Sangiorgi è migrata verso il centrodestra nel 2019. Chef Max Mascia punta sul rilancio di eventi e concerti nel centro storico.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imola, Panieri batte ogni record: è il sindaco più votato dal 1948

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