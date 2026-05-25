L' affluenza alle ore 15 | ha votato il 56,95% degli agrigentini Cammarata batte ogni record

Alle ore 15, l’affluenza alle urne nella provincia di Agrigento si attestava al 56,95%. Cammarata si conferma come il comune con la percentuale più alta di votanti: il 77,39% degli elettori ha partecipato alle consultazioni in un giorno e mezzo.

Cammarata si conferma la realtà con la più alta risposta: alle urne in questo giorno e mezzo di consultazioni è andato il 77,39% degli elettori. L'affluenza più bassa, pari 40,64%, si è registrata invece a Casteltermini. Alta anche la percentuale d'affluenza di Sambuca di Sicilia, Ribera e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Affluenza alle ore 23: ha votato il 46.01% degli agrigentini

Ungheria al voto, affluenza record: alle 15 ha già votato il 66% degli elettoriIn Ungheria, l’affluenza alle urne si sta mantenendo elevata: alle 15 di oggi, il 66% degli elettori aveva già espresso il proprio voto.

Temi più discussi: L'affluenza delle ore 12 alle elezioni: Cammarata da record, flop di Casteltermini; Affluenza alle ore 19: tre paesi superano il 40%, urne disertate invece a Raffadali; Affluenza alle ore 23: nei 9 paesi dell'Agrigentino hanno votato 53.039 elettori (44,85%); Code all’ufficio Elettorale, c'è chi sbotta e se ne va: Preferisco non votare piuttosto che perdere ore qui.

L'affluenza delle ore 12 alle elezioni: Cammarata da record, flop di CastelterminiAgrigento tiene il passo con un timido rialzo, ma il crollo di Raffadali gela l'entusiasmo della mattinata. Complessivamente, in tutti e 9 i Comuni chiamati alle urne, sono andati a votare 14.225 elet ... agrigentonotizie.it

Affluenza alle ore 19: tre paesi superano il 40%, urne disertate invece a RaffadaliComplessivamente, in tutti e 9 i Comuni impegnati nelle consultazioni, sono andati a votare 39.193 elettori. La percentuale è del 33,14% ... agrigentonotizie.it