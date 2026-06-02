Immobiliare Firenze cosa c' è aspettarsi | i quartieri che esploderanno e quelli alla portata

Notizia in breve

Il mercato immobiliare a Firenze sta vivendo una trasformazione che coinvolge non solo i prezzi, in aumento, ma anche i quartieri più richiesti e quelli meno accessibili. La domanda si concentra in alcune zone che stanno crescendo, mentre altre restano più difficili da raggiungere. La città si sta ridisegnando in modo significativo, influenzata da questi cambiamenti nel mercato e nella distribuzione degli investimenti.