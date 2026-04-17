Case a Firenze cosa dobbiamo aspettarci | i quartieri che esploderanno e quelli più convenienti

Il mercato immobiliare a Firenze sta attraversando una fase di cambiamenti che coinvolgono non solo i prezzi, in aumento, ma anche la distribuzione dei quartieri più richiesti. Alcune zone sembrano destinante a una crescita significativa, mentre altre mantengono costi più contenuti. La mappa della domanda si sta ridefinendo, riflettendo le nuove dinamiche di residenza e investimento nella città.

Dietro i numeri del mercato immobiliare fiorentino si nasconde una trasformazione profonda. Non riguarda soltanto i prezzi, seppur in crescita, ma il modo stesso in cui la città si sta ridisegnando: chi può permettersi di viverci, dove si concentra la domanda, quali aree crescono e quali restano.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Firenze, turista lancia rifiuti dalla finestra e provoca: Pago mille euro Notizie correlate Tutti i quartieri che esploderanno nel 2026: come fare affari con la casaL'effetto Milano, grazie alle Olimpiadi invernali, traina il mercato anche a Firenze, Roma e Napoli. Cosa dobbiamo aspettarci dall’ultradestra di Vannacci: il filo che unisce neofascisti italiani e MAGAFuturo Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, può ritagliarsi uno spazio scomodo nel panorama politico italiano. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Seconda edizione delle Giornate internazionali delle case museo: ecco tutte le realtà di Firenze e provincia aperte per l’occasione; Cosa fare il 25 aprile 2026 a Firenze?; Il verdetto dell’Irpet: il lavoro non basta più: Un under 35 destina il 60% del reddito all’affitto. A Firenze almeno 15mila famiglie in crisi; Cosa fare questa settimana a Firenze e dintorni. Case: a Firenze 161 all'asta, ma nessuno le compraPer chi osserva la Toscana dall’esterno, l’immagine rimane quella cristallizzata dai dépliant turistici: le colline senesi, il benessere diffuso, la qualità della vita che profuma di buon vivere. Ep ... nove.firenze.it Pesticidi, sabato l'incontro "Campi e case: una convivenza possibile" - facebook.com facebook Zohran Mamdani tassa le seconde case di lusso: arriva la “pied-à-terre tax” per i super ricchi di New York x.com