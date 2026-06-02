Immissioni in ruolo docenti 2026 se accetto una nomina da una classe di concorso posso ancora essere convocato da un’altra che preferisco?

Durante un approfondimento su OrizzonteScuola TV, il 25 maggio 2026, è stato discusso se un docente, dopo aver accettato una nomina da una classe di concorso, possa essere convocato da un’altra classe di concorso preferita. La docente ed esperta in normativa scolastica ha risposto che, una volta accettata una nomina, non si può essere chiamati per altre classi di concorso. La discussione ha riguardato anche le procedure di reclutamento e l’attribuzione delle supplenze.

Nel question time del 25 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa alle procedure di reclutamento dei docenti e all’attribuzione delle supplenze. Il focus è stato posto sugli elenchi regionali per il ruolo e sul rapporto con la scelta delle 150 preferenze, passaggio centrale per i docenti interessati alle nomine e agli incarichi annuali. La risposta della sindacalista “Sì. L’accettazione di una nomina su una classe di concorso non impedisce la successiva convocazione su un’altra classe di concorso. Se successivamente arriva una proposta ritenuta migliore, il docente potrà decidere di accettarla decadendo dalla precedente nomina oppure mantenere la prima. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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