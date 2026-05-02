Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 | posso partecipare anche se di ruolo o assunto in una scuola paritaria? Le risposte ai vostri quesiti
Il Ministero ha pubblicato il decreto relativo agli elenchi regionali per il ruolo dei docenti 2026. Sono stati forniti chiarimenti su chi può partecipare alla procedura, specificando se è possibile concorrere anche se si è già di ruolo o assunti in una scuola paritaria. Le comunicazioni ufficiali rispondono ai quesiti più frequenti inviati dagli insegnanti interessati.
Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026: il Ministero ha avviato la procedura con la pubblicazione del decreto n. 68 del 22 aprile 2026 e comunicato le date di presentazione dell'istanza tra il 6 e il 25 maggio. Farà seguito un avviso con le istruzioni. Uno dei quesiti più ricorrenti a [email protected] riguarda la possibilità di partecipare per chi ha un contratto a tempo indeterminato presso una scuola paritaria. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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, Per le / arriva un passaggio importante sugli elenchi regionali per il ruolo. La procedura non sarà come la - facebook.com facebook
Costituzione degli elenchi regionali degli #idonei da utilizzare per le assunzioni dell'a.s. 2026/27, pubblicato il decreto, non ancora stabilite le date per la presentazione delle istanze di inclusione tiny.cc/7kk2101 x.com