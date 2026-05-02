Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 | posso partecipare anche se di ruolo o assunto in una scuola paritaria? Le risposte ai vostri quesiti

Il Ministero ha pubblicato il decreto relativo agli elenchi regionali per il ruolo dei docenti 2026. Sono stati forniti chiarimenti su chi può partecipare alla procedura, specificando se è possibile concorrere anche se si è già di ruolo o assunti in una scuola paritaria. Le comunicazioni ufficiali rispondono ai quesiti più frequenti inviati dagli insegnanti interessati.