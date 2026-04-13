Concorso docenti PNRR3 | delusione di una candidata promossa per una classe di concorso e bocciata per un’altra a poca distanza di tempo Lettera alle commissioni

Da orizzontescuola.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una candidata al concorso docenti PNRR3 ha scritto una lettera alle commissioni, esprimendo la sua delusione dopo aver ottenuto una valutazione diversa in due classi di concorso a breve distanza di tempo. La donna aveva ricevuto un giudizio positivo per una materia, mentre per un’altra, nonostante l’esito favorevole in un primo momento, è stata successivamente bocciata. La comunicazione è stata pubblicata, senza ulteriori commenti o analisi.

Concorso docenti PNRR3: pubblichiamo la lettera di una candidata, che si rivolge direttamente alle commissioni concorsuali per esprimere la propria delusione nei confronti del giudizio ricevuto. Lo scopo da parte nostra non è quello di mettere in dubbio il giudizio, che sicuramente sarà motivato, ma di indurre una riflessione sulle frasi della candidata ". la sensazione di non essere stati ascoltati davvero". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Docenti già assunti da concorso PNRR non possono iscriversi negli elenchi regionali neanche per altra classe di concorso, non è una alternativa alla mobilitàNel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di...

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, candidata con patologia limitatrice dell’autonomia svolge prova orale a distanza. Ordinanza

Concorso Docenti PNRR3 nel Caos e Classi di Concorso Annullate da Alcuni USR: Ecco Cosa è Successo!

Video Concorso Docenti PNRR3 nel Caos e Classi di Concorso Annullate da Alcuni USR: Ecco Cosa è Successo!

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.