Concorso docenti PNRR3 | delusione di una candidata promossa per una classe di concorso e bocciata per un’altra a poca distanza di tempo Lettera alle commissioni

Una candidata al concorso docenti PNRR3 ha scritto una lettera alle commissioni, esprimendo la sua delusione dopo aver ottenuto una valutazione diversa in due classi di concorso a breve distanza di tempo. La donna aveva ricevuto un giudizio positivo per una materia, mentre per un’altra, nonostante l’esito favorevole in un primo momento, è stata successivamente bocciata. La comunicazione è stata pubblicata, senza ulteriori commenti o analisi.

Concorso docenti PNRR3: pubblichiamo la lettera di una candidata, che si rivolge direttamente alle commissioni concorsuali per esprimere la propria delusione nei confronti del giudizio ricevuto. Lo scopo da parte nostra non è quello di mettere in dubbio il giudizio, che sicuramente sarà motivato, ma di indurre una riflessione sulle frasi della candidata ". la sensazione di non essere stati ascoltati davvero". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Docenti già assunti da concorso PNRR non possono iscriversi negli elenchi regionali neanche per altra classe di concorso, non è una alternativa alla mobilitàNel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di... Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, candidata con patologia limitatrice dell’autonomia svolge prova orale a distanza. Ordinanza Concorso Docenti PNRR3 nel Caos e Classi di Concorso Annullate da Alcuni USR: Ecco Cosa è Successo!