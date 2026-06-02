L’Unione Europea ha raggiunto un accordo per accelerare i rimpatri dei migranti irregolari e introdurre procedure più rapide. Contestualmente, il governo ha deciso di intensificare le operazioni di blocco navale per impedire l’ingresso di imbarcazioni non autorizzate nel territorio nazionale. La decisione mira a migliorare la gestione dei flussi migratori e a rafforzare le misure di controllo lungo le rotte marittime. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi o sui dettagli tecnici delle iniziative.

«L’Italia ha compiuto un enorme e importante progresso» sul «rafforzamento del coordinamento interistituzionale nell’adeguamento della legislazione nazionale» comprese le misure «di emergenza relative al reclutamento del personale» ed è «sulla buona strada» in vista dell’entrata in vigore del nuovo Patto Migrazione e Asilo del 12 giugno. Lo afferma il commissario Ue per la Migrazione, Magnus Brunner, in audizione al Parlamento europeo. E proprio ieri è arrivato l’accordo tra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio Ue sul regolamento rimpatri. Dopo diversi rinvii, i colegislatori hanno trovato l’intesa sul provvedimento chiave della nuova politica europea sui migranti, il tassello mancante del Patto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Immigrazione, svolta Ue: accordo sui rimpatri rapidi. E il governo accelera sul blocco navale

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