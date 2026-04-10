Blocco navale per imbarcazioni con migranti a bordo e norme sui Cpr | bollinato il testo del ddl Immigrazione

È stato approvato dalla Ragioneria dello Stato il disegno di legge sull’immigrazione, licenziato dal Consiglio dei ministri l’11 febbraio. Il testo include anche la norma sul blocco navale, che riguarda le imbarcazioni con migranti a bordo. La legge ora passa alle fasi successive prima di poter essere adottata ufficialmente.

È stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato il ddl Immigrazione, che era stato licenziato dal Cdm l'11 febbraio scorso: contiene anche la discussa norma sul blocco navale per le imbarcazioni che trasportano migranti. Il testo ora è atteso in Parlamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il ddl, che ha ottenuto il via libera del Cdm l’11 febbraio, introduce il blocco navale e interviene sul testo unico sull’immigrazione prevedendo, fra l’altro, che gli stranieri trattenuti nei Cpr possano usare telefoni senza fotocamera, oltre agli apparecchi fissi - facebook.com facebook