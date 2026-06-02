Il nuovo patto di migrazione e asilo dell'Unione Europea sarà presentato il 12 giugno. Il rappresentante europeo ha dichiarato che i paesi terzi non rappresentano un’esternalizzazione, ma un modello di gestione. La discussione riguarda le relazioni con paesi terzi, simili a quello adottato con l’Albania. La proposta mira a riformare le procedure di asilo e migrazione, coinvolgendo anche accordi con paesi esterni all’UE.

Il lancio del nuovo patto Migrazione e Asilo dell'Unione Europea è quasi arrivato. Il 12 giugno prossimo, infatti, ci sarà l'entrata in vigore del nuovo testo comunitario fortemente caldeggiato e spinto dal governo italiano, attraverso un costante lavoro diplomatico e politico nelle sedi Ue e, sopratutto, attraverso l'esempio. Il Cpr in Albania, così osteggiato in Italia, è stato invece un innesco fondamentale per arrivare ad una revisione delle norme europee in materia di gestione dei flussi migratori, tanto da essere assurto a «modello» da replicare in altri contesti. Anche grazie alla nuova lista di Paesi terzi sicuri, novità centrale nel testo Ue, anch'essa costruita con il contributo decisivo dell'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Immigrazione, la Ue segue il Modello Albania, Brunner: "Paesi terzi? Non è esternalizzare"

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