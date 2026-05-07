In Germania, il governo ha annunciato l'intenzione di adottare un nuovo modello per la gestione dell’immigrazione, ispirato alle politiche italiane. Il ministro degli Interni ha proposto di creare hub in Paesi terzi, come l’Albania, per facilitare le espulsioni dei richiedenti asilo respinti. La proposta prevede anche un’accelerazione delle procedure di espulsione attraverso una nuova normativa, con l’obiettivo di snellire i processi di rifiuto e rimpatrio.

Berlino copia Roma sul modello Albania. Il ministro degli Interni tedesco, Alexander Dobrindt, vuole accelerare significativamente l'espulsione dei richiedenti asilo respinti con una nuova legge. "Ora si tratta di ridurre i numerosi ostacoli all'espulsione e di renderla più efficiente. Ed è proprio questo l'obiettivo di questa legge. Abbiamo bisogno di una politica di espulsione più efficiente ", ha dichiarato Dobrindt in un'intervista a Rtl-ntv. Il ministro ha sottolineato che finora le espulsioni sono fallite per una serie di motivi, ad esempio perché le persone coinvolte non potevano essere rintracciate o perché le ricerche non erano possibili.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Immigrazione, la Germania copia il modello Meloni: hub in Paesi terzi

Sull'immigrazione irregolare Germania e Italia sono in completa sintonia.

Notizie correlate

Leggi anche: Migranti, sinistra e toghe rosse fuori gioco, sui clandestini l’Europa sposa la linea Meloni: si agli hub in Paesi terzi e rimpatri sicuri

Immigrazione clandestina, Parlamento UE: Ok centri per rimpatrio in Paesi terziIl Parlamento europeo ha approvato l’avvio dei negoziati sul nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Immigrazione, la Germania copia il modello Meloni: hub in Paesi terzi | Libero Quotidiano.it; Sigfrido Ranucci, fango contro Nordio? Rumors: Meloni sdegnata e furiosa | Libero Quotidiano.it; Di Martedì, Casalino attacca Meloni: La foto fake? Elemento di vanità | Libero Quotidiano.it.

La Germania spinge per la buona immigrazione/ Procedure semplici e digitali per i lavoratori qualificatiLa Germania annuncia una riforma sulla buona immigrazione: il rilascio dei visti lavorativi sarà semplificato, mentre si chiudono le porte ai siriani In un Germania che da tempo sta riflettendo ... ilsussidiario.net

Germania a caccia di lavoratori allenta regole sull’immigrazioneBerlino (askanews) – La Germania apre le porte ai lavoratori stranieri. Una decisione che va nella direzione opposta allo spirito della maggior parte dei governi, dall’Europa agli Stati Uniti, che ... affaritaliani.it

Parere favorevole all’unanimità della Consulta regionale per l’immigrazione sul Programma Annuale per l’Immigrazione 2026 - facebook.com facebook

7 anni di processo, nessun reato. Anche la Cassazione sbugiarda Open Arms e lo assolve. Grazie Matteo Salvini: l’unico che ha fermato l’immigrazione clandestina. #openarms #salvini x.com