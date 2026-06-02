Immigrazione | arrivano i return hub e il foglio di via europeo
I return hub sono strutture destinate alla gestione dei rimpatri di migranti irregolari, con procedure semplificate rispetto ai canali tradizionali. Il foglio di via europeo permette di allontanare più rapidamente i migranti ritenuti indesiderati. Tuttavia, alcune norme legali attuali limitano l’applicazione immediata di queste misure, creando ostacoli legislativi che rallentano l’implementazione completa del nuovo Patto asilo.
? Punti chiave Come cambieranno concretamente le procedure di espulsione con i return hub?. Quali ostacoli legislativi impediscono l'applicazione immediata del nuovo Patto asilo?. Dove verranno collocati fisicamente i nuovi centri di gestione dei rimpatri?. Perché il governo deve scrivere un nuovo decreto per conformarsi all'Europa?.? In Breve Entrata in vigore del Patto asilo tra dieci giorni. Necessità di nuovo decreto per armonizzare norme italiane e UE. Disegno di legge immigrazione attualmente fermo nei lavori del Senato. Spostamento gestione rimpatri verso centri operativi in Paesi terzi extra-europei.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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