Rimpatrio immigrati irregolari | Return hub l’ok dell’Europa afferma la strategia di Meloni

Il Parlamento ha approvato il progetto di un nuovo centro di rimpatrio per immigrati irregolari, sostenuto dal governo e approvato con il voto di Fratelli d’Italia. L'ente responsabile ha dichiarato di essere soddisfatto della decisione, che rappresenta un passo importante nella strategia di gestione dei flussi migratori. La discussione ha coinvolto diverse forze politiche e ha suscitato reazioni contrastanti.

Fratelli d’Italia di Ferrara esprime "grande soddisfazione" per l’approvazione al Parlamento Europeo del ’Return Hub’, una misura che introduce la possibilità di rimpatriare gli immigrati irregolari non soltanto nei Paesi di origine, ma anche verso Paesi terzi, rafforzando così gli strumenti a disposizione degli Stati membri per la gestione dei flussi migratori. "Si tratta – spiega il partito ferarrese – di un risultato politico rilevante che conferma la validità dell’impostazione portata avanti dal Governo guidato da Giorgia Meloni. Il modello dei centri per il rimpatrio realizzati in Albania rappresenta infatti una risposta concreta ed efficace, pensata non solo per rendere più rapidi i rimpatri e più sicura l’Italia, ma anche per offrire una soluzione strutturale che oggi trova riconoscimento a livello europeo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimpatrio immigrati irregolari: "Return hub, l’ok dell’Europa afferma la strategia di Meloni" Articoli correlati Leggi anche: Flop rimpatrio migranti irregolari governo Meloni, 6097 nel 2025, meglio anche Renzi nel 2015 (7243) e Conte nel 2019 (7054) Fuori dal Coro tra giustizia e immigrati irregolariMario Giordano torna questa sera, domenica 15 marzo, con le inchieste di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rimpatrio immigrati Temi più discussi: Eurocamera: via libera a norme su rimpatri, si a return hubs; Migranti, ok del Parlamento Ue ai centri per rimpatrio in Paesi terzi; Rimpatrio immigrati irregolari: Return hub, l’ok dell’Europa afferma la strategia di Meloni; Migranti, il modello Albania fa breccia anche in Europa. Meloni: Finalmente nella direzione giusta. Migranti, ok del Parlamento Ue ai centri per rimpatrio in Paesi terziL’Eurocamera ha approvato l’avvio dei negoziati sul nuovo regolamento sui rimpatri, con 389 voti a favore, 206 contrari e 32 astenuti. Il testo prevede tra le novità gli hub per i rimpatri anche in ... tg24.sky.it Dal Parlamento europeo via libera alla stretta sul rimpatrio dei migrantiIl Parlamento europeo giovedì ha dato il via libera con 389 voti a favore, 206 contrari e 32 astenuti all’avvio dei negoziati interistituzionali sulla direttiva rimpatri con una maggioranza composta d ... giornaledibrescia.it Il Parlamento Europeo ha approvato un regolamento sul rimpatrio degli immigrati presenti in Europa e sulla creazione di centri di accoglienza al di fuori dei confini UE. Un traguardo su cui l’Esecutivo ha lavorato con determinazione da tempo. Questo è il Gove - facebook.com facebook Via libera del Parlamento europeo alle nuove regole sui rimpatri: l’Europa va finalmente nella direzione giusta, su una linea che l’Italia ha sostenuto con forza. Con i return hubs si amplia la possibilità di individuare una Nazione di rimpatrio per gli immigrati irr x.com