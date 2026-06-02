immigrate cubane scippano romana incinta intervengono i carabinieri

Notizia in breve

Durante il ponte del 2 giugno, due donne di nazionalità cubana hanno scippato una donna incinta a Roma. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno fermato le responsabili. La vittima ha riportato lievi ferite ed è stata assistita sul posto. Le due donne sono state portate in caserma per gli accertamenti. Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha rafforzato i controlli per prevenire reati simili, in coordinamento con le autorità locali.