Immigrate cubane scippano romana incinta Intervengono i carabinieri
Durante il ponte del 2 giugno, due donne di nazionalità cubana hanno scippato una donna incinta a Roma. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno fermato le responsabili. La vittima ha riportato lievi ferite ed è stata assistita sul posto. Le due donne sono state portate in caserma per gli accertamenti. Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha rafforzato i controlli per prevenire reati simili, in coordinamento con le autorità locali.
Ponte del 2 giugno, massima attenzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma nel contrasto ai reati contro il patrimonio e ai furti con destrezza, in linea con le strategie di controllo del territorio indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini. Nelle ultime ore, un'intensa attività di pattugliamento ha portato all'arresto di sei persone in diverse zone della Capitale. Nel Rione Monti i militari sono intervenuti a difesa di una futura mamma. L'episodio si è verificato in piazza degli Zingari. Due immigrate cubane di 28 e 19 anni, entrambe disoccupate e pregiudicate, hanno avvicinato una 30enne romana in avanzato stato di gravidanza, mentre si trovava all'esterno di un ristorante. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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