Un residente ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un ordigno bellico in un terreno privato situato in via Calenda, nei pressi di un’area rurale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno verificato la posizione del residuo esplosivo nascosto sotto un albero. Le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione e stanno valutando le misure più opportune per mettere in sicurezza l’area.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha chiamato al 112, segnalando in un terreno privato la presenza di un ordigno bellico posizionato sotto un albero, il cittadino che ha avvistato il residuo in un’area rurale in via Calenda. Immediatamente è scattato l’allarme che ha fatto giungere sul posto gli artificieri e i carabinieri, perché anche se il ritrovamento è avvenuto in un’area rurale, l’ordigno era comunque vicino ad alcune abitazioni. I carabinieri hanno deciso di intervenire direttamente e di effettuare il disinnesco sul posto. L’operazione si è conclusa nel giro di un’ora e non ha provocato nessun tipo di problema. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Via Calenda, ancora un ordigno: intervengono i carabinieri

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