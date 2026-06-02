Immacolata è stata trovata morta. Nei messaggi sui social, alcuni utenti le hanno scritto commenti offensivi e volgari. La famiglia, amici e le forze dell'ordine hanno atteso più di ventiquattro ore prima di conoscere il risultato delle indagini. Le autorità stanno verificando le cause del decesso e monitorando i commenti online per eventuali indagini su comportamenti molesti o minacce.

Per oltre ventiquattro ore familiari, amici e forze dell’ordine hanno sperato in un epilogo diverso. La scomparsa di Immacolata Panico, studentessa di 22 anni residente a Pomigliano d’Arco, aveva generato una grande mobilitazione nel Napoletano, con centinaia di condivisioni sui social e numerosi appelli lanciati per cercare di rintracciarla. La giovane si era allontanata da casa nella mattinata di domenica 31 maggio a bordo della sua automobile, una Lancia Ypsilon nera. Fin dalle prime ore la situazione era apparsa particolarmente delicata. Alcuni messaggi inviati dalla ragazza nel gruppo WhatsApp di famiglia avevano infatti destato una forte preoccupazione nei parenti, che avevano immediatamente denunciato la scomparsa alle autorità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Immacolata trovata morta, vergogna sui social: cosa le scrivevano

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