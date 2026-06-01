Pomigliano | Immacolata Panico trovata morta al Centro Direzionale di Napoli
Una giovane di 22 anni residente a Pomigliano d’Arco è stata trovata morta al Centro Direzionale di Napoli. La scomparsa si era verificata nella mattinata di domenica 31 maggio e le ricerche sono durate fino al ritrovamento. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. Nessun dettaglio sulle circostanze o eventuali sospetti è stato comunicato fino a questo momento. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le modalità della morte.
NAPOLI, 1 GIUGNO 2026 – Si sono concluse tragicamente le ricerche di Immacolata Panico, la giovane di 22 anni residente a Pomigliano d’Arco scomparsa nella mattinata di domenica 31 maggio. Il corpo della ragazza è stato rinvenuto oggi nell’area del Centro Direzionale di Napoli. La giovane era stata vista per l’ultima volta intorno alle ore 10 nella zona del Centro Direzionale. Dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari, era stato diffuso un appello pubblico corredato da fotografia e descrizione, condiviso nelle ultime ore anche sui social network. Ritrovamento al Centro Direzionale. Il corpo senza vita della ragazza è stato individuato nell’area del Centro Direzionale. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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Napoli, donna trovata morta al Centro Direzionale: è la 22enne Immacolata Panico
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