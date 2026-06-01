Pomigliano | Immacolata Panico trovata morta al Centro Direzionale di Napoli

Notizia in breve

Una giovane di 22 anni residente a Pomigliano d’Arco è stata trovata morta al Centro Direzionale di Napoli. La scomparsa si era verificata nella mattinata di domenica 31 maggio e le ricerche sono durate fino al ritrovamento. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. Nessun dettaglio sulle circostanze o eventuali sospetti è stato comunicato fino a questo momento. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le modalità della morte.