Napoli donna trovata morta al Centro Direzionale | è la 22enne Immacolata Panico

Una donna di 22 anni è stata trovata morta nel Centro Direzionale di Napoli. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. La vittima è identificata come Immacolata Panico, di cui non si avevano notizie dalla mattina precedente. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Donna trovata morta al Centro Direzionale di Napoli, sul posto carabinieri e vigili del fuoco. È il corpo della giovane 22enne Immacolata Panico, non si avevano sue notizie da ieri mattina. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Donna trovata al Centro Direzionale

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