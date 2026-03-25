Giovedì 26 alle 18.30 si terrà un nuovo appuntamento della rassegna letteraria ‘Righe di periferia’, organizzata dal comitato ‘Vivere Insieme’ e dal circolo ‘Acli’ di Pontelagoscuro, in collaborazione con il consorzio Eventi Editoriali. L’evento si svolgerà presso la sede delle Acli di Corso del Popolo e vedrà la presentazione dell’ultima opera dell’autore, dedicata alle radio libere a Ferrara dal 1945 a oggi.

E’ previsto per giovedì 26 alle 18.30 l’oramai tradizionale incontro di ‘Righe di periferia’. La Rassegna letteraria organizzata dal comitato ‘Vivere Insieme’ e dal circolo ‘Acli’ di Pontelagoscuro in collaborazione con il consorzio Eventi Editoriali ospiterà nella sede Acli di Corso del Popolo 109, Carlo Magri e la sua ultima opera ‘Radio libere a Ferrara dal 1945 a oggi’. Magri è docente universitario presso la facoltà di Medicina dell’Università di Ferrara e affianca da anni alla didattica sanitaria un’intensa attività divulgativa, cinematografica e di ricerca. Autore di documentari, libri e conferenze, ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali per il suo lavoro, oggi esteso anche all’ambito storico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - ‘Righe di periferia’, Carlo Magri presenta la sua ultima opera: ‘Radio libere a Ferrara dal 1945 a oggi’

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