Ilaria Salis contro parata 2 giugno | Bisogna abolirla e restituire carattere civile a festa
Ilaria Salis ha espresso opposizione alla parata militare del 2 giugno, ritenendola incompatibile con il carattere civile della festa. L'eurodeputata ha proposto di abolire questa tradizione e di restituire alla celebrazione un significato più in linea con i valori civili. La giornata, che celebra la Repubblica, si svolge con una parata che non convince tutti i rappresentanti politici.
(Adnkronos) – Ilaria Salis contro la parata militare del 2 giugno. Oggi si festeggia la Festa della Repubblica, caratterizzata dalla parata militare che però non piace all'eurodeputata di Avs. Salis ha infatti pubblicato un post sul suo profilo Facebook dicendo la sua su una Festa che, secondo lei, andrebbe 'riformata'. "In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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