Ilaria Salis contro parata 2 giugno | Bisogna abolirla e restituire carattere civile a festa

Notizia in breve

Ilaria Salis ha espresso opposizione alla parata militare del 2 giugno, ritenendola incompatibile con il carattere civile della festa. L'eurodeputata ha proposto di abolire questa tradizione e di restituire alla celebrazione un significato più in linea con i valori civili. La giornata, che celebra la Repubblica, si svolge con una parata che non convince tutti i rappresentanti politici.