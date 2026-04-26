A Dongo si è svolta una protesta contro una commemorazione fascista organizzata in città. Tra i partecipanti, alcune persone hanno espresso la volontà di difendere i principi della Repubblica italiana, ricordando che essa si basa sui valori della Resistenza. Durante l’evento, sono state sottolineate le ragioni per cui le ideologie di stampo suprematista e razzista non devono trovare spazio nel contesto pubblico. La discussione si è concentrata sulla necessità di evitare che tali simboli o ricorrenze siano legittimate.

“Siamo qui perché la nostra repubblica è antifascista e fondata sulla Resistenza, il fascismo come tutte le ideologie suprematiste e razziste non devono avere diritto di cittadinanza. Non bisogna lasciare nessuno spazio ai neofascisti e a chi cerca di legittimare queste ideologie, non dovrebbero avere diritto di esistere in un paese che si definisce civile. Mi fa rabbia il tentativo di riscrivere la storia e legittimare ideologie che hanno promosso rastrellamenti, deportazioni e genocidi. C’è una sorta di normalizzazione anche colpa di questo governo post fascista”. Lo ha detto a margine del presidio antifascista a Dongo, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, dopo che in mattinata una cinquantina di nostalgici hanno commemorato i gerarchi fascisti fucilati nel paese lariano dal Cnl il 28 aprile 1945.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ilaria Salis a Dongo contro commemorazione fascisti: "Non bisogna dare spazio a chi legittima queste ideologie"

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