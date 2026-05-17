Virus Ebola l' Oms dichiara l' emergenza internazionale per il raro ceppo Bundibugyo Il virologo Fabrizio Pregliasco | Anche di fronte a casi importati in Europa lo scenario più probabile sarebbe quello di episodi sporadici e circoscritti
L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un'emergenza internazionale per il ceppo di Ebola chiamato Bundibugyo, che ha causato numerose vittime in un paese dell’Africa centrale. Questo specifico ceppo, considerato raro, ha portato a diversi decessi nella Repubblica Democratica del Congo. Un virologo ha commentato che, anche in presenza di casi importati in Europa, si potrebbe prevedere uno scenario con episodi isolati e limitati nel tempo. La situazione è monitorata dalle autorità sanitarie internazionali.
Il raro ceppo di Bundibugyo Ebola ha provocato decine di vittime nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo l’Oms, l’epidemia non può essere attualmente definita una pandemia, poiché non soddisfa i criteri necessari per tale classificazione. Pregliasco: «Il rischio per la popolazione generale europea resta molto basso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Ebola Outbreak: WHO Declares International Emergency but Rules Out Pandemic | 24 International
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