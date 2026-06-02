Il vicolo è troppo stretto | la barca si incastra e blocca l'accesso alla spiaggia di San Giovanni a Teduccio a Napoli

Un'auto con una barca a rimorchio si è incastrata in un vicolo stretto a San Giovanni a Teduccio, Napoli, bloccando l'accesso alla spiaggia. L'incidente si è verificato in una zona caratterizzata da vie di dimensioni ridotte. La barca non è riuscita a uscire dal vicolo, creando un ostacolo per il traffico locale. Non sono stati riportati danni a persone o altre proprietà nelle prime fasi dell'intervento. La situazione è ancora sotto controllo.

L'auto con una barca a rimorchio è rimasta incastrata nel vicolo a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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